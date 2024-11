Xaveritag in Haslach: Das hat die Tradition mit Hering zu tun

Xaveritag in Haslach

1 In der Mühlenkapelle hängt ein Bild des Heiligen Xaver. Foto: Krafczyk

Eine besondere Haslacher Tradition wird am Montag, 2. Dezember, erneut begangen: der Xaveritag. Alle, die Namen Xaver tragen, kommen in der Mühlenkapelle zusammen und begeben sich nach einem Gottesdienst in ein Gasthaus.









Einst hatte es in Haslach drei christliche Bruderschaften gegeben, darunter jene des Heiligen Franz Xaverius gegeben, wobei die Bruderschaftsmitglieder ihren Gebets-und Versammlungsort in der aus dem 17. Jahrhundert stammenden Mühlenkapelle hatten. Diese wurden von den Kapuzinern des Haslacher Klosters durch Gebet und regelmäßigen Gottesdienst betreut. Und gerade dort versammeln sich am Montag wieder die Gläubigen, um mit einem festlichen Gottesdienst den 141. Xaveritag einzuläuten.