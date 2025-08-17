X-Reaktionen zum VfB vs. Bayern: „Und dieser Weltklassespieler soll 75 Millionen kosten?“

Der VfB Stuttgart ist am Samstagabend im Supercup auf den FC Bayern München getroffen – und hat 1:2 verloren. So wurde das Duell auf X diskutiert.
Am Samstagabend hat vor heimischer Kulisse in der MHP-Arena der Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München stattgefunden. Trotz eines starken Auftakts des VfB gingen die Bayern durch einen Fehler von Luca Jaquez in Führung. Luis Díaz sorgte später für das 2:0, während Jamie Lewelings Tor kurz vor Schluss nicht mehr ausreichte, um das Spiel ins Elfmeterschießen zu retten.