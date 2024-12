X-Reaktionen zum VfB Stuttgart: „Nick Woltemade ist ein unfassbares Phänomen – ich liebe ihn!“

16 Der VfB Stuttgart hat mit 3:1 gewonnen. Foto: dpa/Harry Langer

Der VfB Stuttgart gewinnt mit 3:1 beim 1. FC Heidenheim. So blicken die Fans im Netz auf die umkämpfte Partie auf der Ostalb.









Der VfB Stuttgart hält den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Die Schwaben gewannen in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim mit 3:1 (2:1) und kletterten in der Tabelle. Maximilian Mittelstädt (20. Minute), Enzo Millot (45.+2) und Nick Woltemade (85./Foulelfmeter) erzielten die Tore zum vierten Pflichtspiel-Sieg in Folge für den Vizemeister der Vorsaison. Die Heidenheimer, für die Paul Wanner (41.) zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen hatte, bleiben als Tabellensechzehnter in Abstiegsnot.