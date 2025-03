X-Reaktionen zum VfB: „Ich hab jetzt einfach akzeptiert, dass es gerade nicht läuft“

1 Die Unzufriedenheit ist den VfB-Spielern ins Gesicht geschrieben. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart gastierte am Samstagabend am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Nach gutem Beginn verloren die Schwaben den Faden. Im Netz macht sich unter den Fans Ernüchterung breit.









Es läuft einfach nicht mehr rund beim VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben verloren am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt mit 0:1 (0:0). Am 27. Spieltag begann das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gut, doch mit zunehmender Spieldauer kippte das Spiel immer mehr in Richtung der Hessen.