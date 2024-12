9 Nick Woltemade brachte die Fans des VfB am Freitagabend zum Jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend gegen den Tabellenelften 1. FC Union Berlin mit 3:2 gewonnen. So reagierten die Fans auf X (ehemals Twitter).









Der 1. FC Union Berlin war am Freitagabend als Tabellenelfter der Bundesliga ein ernst zu nehmender Gegner für den VfB Stuttgart. Doch in der ersten Halbzeit passierte in der MHP-Arena bis zur 25. Minute nicht viel. Beide Mannschaften fanden kaum den Weg in den gegnerischen Strafraum und das Spiel plätscherte vor sich hin.