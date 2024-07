X-Reaktionen zum EM-Finaleinzug von Spanien: „Lamine Yamal ist der Auserwählte“

1 Lamine Yamal feiert sein Traumtor zum 1:1. Foto: AFP/JAVIER SORIANO

Die spanische Nationalmannschaft besiegt Frankreich im EM-Halbfinale und greift nach ihrem vierten EM-Titel. In den sozialen Netzwerken gibt es vor allem zwei Themen. Ein Teenager und das unsportliche Verhalten von Teilen des Publikums.









Link kopiert



Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat das Finale der Europameisterschaft erreicht. Die Auswahl von Trainer Luis de la Fuente gewann am Dienstag in München das erste Halbfinale mit 2:1 (2:1) gegen Frankreich. Der frühere Bundesliga-Profi Randal Kolo Muani hatte Vize-Weltmeister Frankreich in der 9. Minute in Führung gebracht. Supertalent Lamine Yamal (21.) und der Leipziger Dani Olmo (25.) drehten die Partie.