Der VfB Stuttgart kommt bei Holstein Kiel über ein 2:2 nicht hinaus. Viele Fans sehen die Schwaben nach dem enttäuschenden Auftritt in einer handfesten Krise – wir haben Reaktionen auf X gesammelt.

Die Serie durchwachsener Auftritte hat sich beim VfB Stuttgart auch gegen Holstein Kiel fortgesetzt. Die Gäste aus dem Schwabenland mussten sich mit einem 2:2-Remis begnügen.

Klar, ein Punkt, aber vor allem die Art und Weise wie die Stuttgarter die Partie aus der Hand gaben, nachdem man sogar zunächst führte, bereitet vielen Fans Stirnrunzeln. Wir haben Reaktionen auf X gesammelt.

Viele Fans waren froh, dass es nicht noch schlimmer kam – denn nach zwischenzeitlichem Rückstand und roter Karte drohte sich fast schon ein Desaster an, bevor Ermedin Demirovic ziemlich aus dem nichts den schnellen Ausgleich erzielte.

Dabei wurde auch Kritik an Deniz Undavs Fitness laut, der zuletzt selten an vergangene Leistungen anknüpfen konnte.

Dabei zeigten sich einige Fans auch gegenüber Josha Vagnoman nachtragend, der bei seinen letzten Einsätzen ebenfalls nicht durch Spitzenleistungen bestacht. Viele werteten seine Einwechslung sogar als Risiko.

Auch an der Schiedsrichterleistung gab es Kritik:

Was dieses Mal die Ausrede sei, fragte diese Userin mit Blick auf enttäuschende Leistungen seit Wochen.

Nach der Sahnesaison 2023/24 befürchten manche gar wieder die Rückkehr in alte „Gurkentruppen-Zeiten“.

Und manche betrachteten den VfB-Auftritt auch im Spieltagskontext: Denn nicht nur die Stuttgarter scheiterten an ihren Ambitionen, auch die Tabellenspitzenreiter FC Bayern München und Bayer Leverkusen scheiterten in den Parallelspielen an vermeintlich viel schwächeren Teams:

Der nächste Spieltag dürfte dabei für die Schwaben kaum leichter werden. In der MHP Arena empfangen sie nächste Woche am Sonntag um 19.30 Uhr Meister Bayer Leverkusen.