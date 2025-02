X-Reaktionen zu VfB Stuttgart gegen Gladbach: „Wir fahren die Firma grad dick an Wand“

11 Hängende Köpfe bei den VfB-Profis. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das war zu wenig: Der VfB muss gegen Borussia Mönchengladbach die nächste Niederlage einstecken. Kurzes Formtief oder richtig der Wurm drin? Fans fordern in sozialen Netzwerken eine Trendwende.









Nach dem Champions-League-Aus am Mittwoch ist beim VfB Stuttgart wieder Bundesligaalltag angesagt. Am Samstag empfingen die Schwaben Borussia Mönchengladbach in der MHP Arena. Dabei präsentierte sich der VfB phasenweise etwas fahrig, die englische Woche war offensichtlich noch in den Knochen. Am Ende mussten sich die Stuttgarter den Fohlen mit 1:2 geschlagen geben, auch wenn der VfB in der letzten Minute noch am Ausgleich schnupperte.