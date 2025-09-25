X-Reaktionen VfB gegen Celta Vigo: „80 Minuten lang Spiel auf ein Tor muss man auch...erstmal schaffen“

Der VfB hat gegen Celta Vigo mit 2:1 gewonnen – und die Fans reagierten prompt im Netz. Wir haben die Stimmen gesammelt.

Der VfB Stuttgart hat am Donnerstagabend wieder europäische Luft geschnuppert – diesmal in der Europa League und vor heimischem Publikum. Zum Auftakt des Wettbewerbs empfing die Mannschaft von Sebastian Hoeneß den spanischen Gegner Celta Vigo. Am Ende des Abends belohnte sich der VfB für seinen engagierten Auftritt und gewann verdient mit 2:1. Der Abend begann aber vorher schon durchaus stimmungsvoll: Lange vor Anpfiff herrschte rund um die MHP-Arena eine spürbare Vorfreude – Fahnen, Fangesänge, Europa-League-Flair – endlich wieder international!

Die Partie selbst startete mit viel Tempo, der VfB bestimmte von Beginn an das Spiel. Celta Vigo stand meist sehr defensiv. Immer wieder versuchte der VfB es über die Außenbahnen, doch die Abschlüsse waren zu ungenau. Celta kam nur selten gefährlich vor das Tor – ein Fehler von Nübel hätte beinahe die Führung für die Gäste bedeutet.

Gegen Ende der ersten Hälfte wurde es dann mehrfach brenzlig im Celta-Strafraum. Zwei echte Torchancen zwangen Gästetorwart Andrei Radu immerhin zum Eingreifen. Kurz vor der Pause wurde es im Strafraum der Spanier noch einmal gefährlich, ein Treffer fiel aber nicht.

In den sozialen Netzwerken zeigten sich Fans teils zufrieden. So schrieb ein Nutzer auf X:

Auch dieser Fan zeigte sich zufrieden mit der Leistung der Schwaben:

Ein anderer Fan brachte das Halbzeitfazit auf den Punkt und erkannte dabei sowohl Licht als auch Schatten des Spiels:

Dieser Fan bemerkte zu recht:

Ein anderer Fan zeigte sich zur Pause eher zurückhaltend und konnte ein mulmiges Gefühl nicht ganz abschütteln:

Der VfB kam mit viel Schwung aus der Kabine und zeigte sich in der zweiten Halbzeit deutlich entschlossener. Bouanani belohnte den Einsatz in der 51. Minute mit dem verdienten 1:0, was auch online für Begeisterung sorgte. Kurz nach dem Führungstreffer brachte dieser Fan seine Freude in aller Kürze auf den Punkt:

In der 68. Minute erhöhte Bilal El Khannouss mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0 für den VfB. Nach dem zweiten Tor kippte die Stimmung endgültig – die Fans waren begeistert vom Auftritt des VfB.

Nach dem 2:0 wuchs bei vielen Fans die Zuversicht – der Sieg schien greifbar. Dieser Fan schrieb selbstbewusst:

Dieser Fan lobte insbesondere die Dominanz des VfB über weite Strecken des Spiels:

Gegen Ende ließ der VfB dann etwas nach, was Celta Vigo in der 87. Minute durch Borja zum Anschlusstreffer nutzte. Nicht zu leugnen, dass das 1:2 völlig unnötig war – so sah es auch dieser Fan auf X:

Lange Zeit zum Durchatmen und zur Freude bleibt dem VfB nicht: Bereits am Sonntag geht es in der Bundesliga weiter. Um 17:30 Uhr tritt die Mannschaft von Sebastian Hoeneß beim 1. FC Köln an und möchte die Euphorie aus dem Europa-League-Spiel mitnehmen.