WVIB in Freiburg: So blickt Hanna Böhme auf ihre neuen Herausforderungen beim Wirtschaftsverband

„Wir müssen immer wieder neu überzeugen“, sagt Hanna Böhme, die neue Hauptgeschäftsführerin des in Freiburg ansässigen Wirtschaftsverbands Industrieller Unternehmen in Baden (WVIB).
Hanna Böhme ist seit Januar als neue Hauptgeschäftsführerin des Wirtschaftsverbands Industrieller Unternehmen in Baden (WVIB) tätig. In der Hauptgeschäftsstelle in Freiburg sind rund 60 Mitarbeiter beschäftigt. Der Verband selbst hat rund 1000 Mitgliedsunternehmen. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht Böhme über ihre Herausforderungen und die Arbeit mit den zahlreichen Mitgliedern des Verbands.