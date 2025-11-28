Wut über Behandlung der VfB-Fans: „Der sogenannte ,Freund und Helfer’, meine lieben Freunde“

Der 4:0-Sieg des VfB Stuttgart in Deventer wird durch die schlechte Behandlung der Stuttgarter Fans überschattet. Diese drücken ihren Ärger im Netz durch Memes aus.
Der sportliche Erfolg der VfB Stuttgart gegen die Go Ahead Eagles in Deventer ist von der Behandlung der Fans aus Stuttgart durch niederländische Behörden überschattet worden. Dass der klare 4:0-Sieg am Tag danach in der Debatte fast zur Nebensache gerät, halten viele Fans in sozialen Netzwerken für ärgerlich. Dennoch müssen einige Dampf ablassen – sei es durch Statements oder durch Memes, welche die Polizei der 100 000-Einwohner scharf kritisiert. Wir haben Reaktionen auf X gesammelt.