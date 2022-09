Kleidung in Flammen - Frau stirbt an Brandverletzungen

1 Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Die Kleidung einer 42-jährigen Frau aus Rottenburg gerät in Brand. Ein Zeuge kann das Feuer löschen, für die Frau kommt allerdings jede Hilfe zu spät.















Eine 42 Jahre alte Frau ist in Rottenburg (Kreis Tübingen) an ihren schweren Brandverletzungen gestorben, nachdem ihre Kleidung Feuer gefangen hatte.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge die 42-Jährige, deren Kleidung in Flammen stand, am Freitag vor einem Haus entdeckt und das Feuer gelöscht. Die Schwerverletzte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert. Dort starb sie am Nachmittag.

Warum die Kleidung der Frau brannte, ist völlig unklar. Die Polizei steht am Anfang der Ermittlungen. „Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor“, hieß es.