Wurmlingen 20-Jähriger stirbt nach Unfall auf B 523 in Klinik

Der 20-Jährige wollte mit seinem Opel Corsa trotz nahendem Gegenverkehr zwischen Seitingen und Wurmlingen einen Lkw überholen. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Kombi eines 73-Jährigen frontal zusammen, obwohl dieser noch auswich.

Bei dem Unfall wurde der junge Fahrer des Opels in seinem Wagen eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt. Er musste von der Wurmlinger Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und dann sofort ärztlich versorgt werden. Der Fahrer des Kombis zog sich nur leichtere Verletzungen zu, erlitt jedoch einen schweren Schock. Auch er musste durch Ersthelfer und später durch die Rettungskräfte versorgt werden.

Der lebensgefährlich verletzte 20-Jährige und der Kombi-Fahrer wurden in umliegende Kliniken gebracht. Die Verletzungen des 20-Jährigen waren so schwer, dass er kurze Zeit nach dem Unfall in einer Klinik starb.