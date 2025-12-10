Wunschzettel einwerfen: In Hechingen-Weilheim bekommen Kinder Weihnachtspost

Die Aktion „Weihnachtspost“ beginnt wieder in Weilheim: Wunschzettel können bis 18. Dezember am Rathaus eingeworfen werden; eine persönliche Antwort gibt es bis Heiligabend.
Weihnachten rückt in großen Schritten näher, in zwei Wochen ist schon Heiliger Abend. Gerade für Kinder hat es Tradition, einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann oder das Christkind zu schicken. In Hechingens Stadtteil Weilheim kann dieser ab sofort am Rathaus in einen roten Briefkasten mit der Aufschrift „Weihnachtspost“ geworfen werden. Möglich gemacht wird die Aktion von der Ortschaftsverwaltung, wie Ortsvorsteher Gerd Eberwein mitteilt.