Wunschzettel: 90.000 Briefe ans Christkind in Engelskirchen eingetroffen

Bastelsets, Spiele und weniger Hausaufgaben: Im himmlischen Postamt in Engelskirchen kommen jetzt täglich zehn Kisten voller Wünsche an.
Engelskirchen - In der Christkindpostfiliale im nordrhein-westfälischen Engelskirchen sind bereits etwa 90.000 Wunschzettel von Kindern eingegangen. "Im Moment brummt es. Jeden Morgen kommen rund zehn gelbe Briefbehälter voll gespickt mit Wünschen", sagt Britta Töllner, Sprecherin der Deutschen Post. Die Absender kämen aus aller Welt - etwa Thailand, Australien, Brasilien oder Usbekistan.