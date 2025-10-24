Wunschstern-Aktion in Oberndorf: Weihnachtswünsche werden erfüllt – jetzt sind die Senioren gefragt

In diesem Jahr möchte die Oberndorfer Bürgerstiftung benachteiligten Senioren eine Weihnachtsfreude bereiten – mit der Wunschsternaktion. Dafür ist sie aber auf Mithilfe angewiesen.
Nur wenige sprechen darüber, aber viele sind davon betroffen oder bedroht: Altersarmut. Sie bedeutet, dass ältere Menschen ihren Lebensunterhalt nicht oder kaum von ihrer Rente und Erspartem bestreiten können. Ihnen wollen die Bürgerstiftung und die Stadt Oberndorf in diesem Jahr ein Stück der Last von den Schultern nehmen – mithilfe der Bürger. Damit das funktionieren kann, wird nun auf den Mut der Betroffenen gebaut.