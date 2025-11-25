Uschi Glas, in zahllosen Filmen vor der Kamera und erfolgreich auch auf der Bühne, verrät, welche ungewöhnliche Rolle sie noch reizen würde – und wie ihr Mann sie dazu inspiriert hat.
München - Die Schauspielerin Uschi Glas (81), die seit den 1960er Jahren in dutzenden Kino und Fernsehfilmen vor der Kamera stand, hat einen Rollenwunsch offen: "Na, eine Traumrolle ist es vielleicht nicht, aber: Ich würde gern mal so eine richtig gscherte Bayerin spielen", sagt Glas, die im niederbayerischen Landau an der Isar geboren und damit ganz natürlich des Bairischen mächtig ist.