Wunschliste von Lehrerinnen: So macht Schule endlich wieder mehr Spaß

So macht Schule endlich wieder mehr Spaß

1 Unterrichten fordert den Lehrkräften immer mehr ab. Viele sind erschöpft und können nicht mehr. Foto: contrastwerkstatt - stock.adobe.

Wie geht es aktuell an unseren Schulen so zu? Was sind die größten Probleme für Lehrer? Und wie könnte Schule wieder mehr Laune machen? Wir haben drei Pädagoginnen gefragt, hier ihre Wunschliste fürs neue Jahr.









Die neuen Pisa-Ergebnisse sind verheerend. Wieder einmal. Auch die Schüler im Südwesten kämpfen mit Mathe und Deutsch – und verlieren oft. Aber wie geht es eigentlich an unseren Schulen so zu und was müsste sich dringend ändern? Drei Pädagoginnen von Realschulen aus der Region haben für unsere Redaktion eine persönliche Wunschliste für das neue Jahr zusammengestellt.