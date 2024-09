Wunschkennzeichen: Das Wunschkennzeichen: Alles, was man wissen muss

Der Wunsch nach persönlicher Entfaltung zieht nach sich, dass Menschen bei der Auswahl von bestimmten Dingen immer wählerischer werden. Dies bezieht sich auch auf die Auswahl des Kfz-Kennzeichens. Doch wie viel kostet ein Wunschkennzeichen? Und lässt sich das Wunschkennzeichen online bestellen ?









Link kopiert



Warum wünschen sich Menschen ein bestimmtes Kennzeichen?

Die Gründe für ein Wunschkennzeichen können sehr vielseitig ausfallen. Ob der Lieblings-Fußballverein, die Initialen des eigenen Namens oder das Geburtsdatum des Kindes - Autohalter sind bei der Auswahl ihrer Kennzeichen gerne kreativ und verleihen dem Kennzeichen mit ihrer gewählten Kombination aus Buchstaben und Zahlen eine ganz persönliche Note. Des Weiteren hat ein eigen ausgewähltes Kennzeichen den Vorteil, dass es sich sehr leicht merken lässt. Ist das neue Kennzeichen eine zufällige Zusammensetzung aus Buchstaben und Zahlen, können neue Fahrzeughalter schon mal ins Straucheln kommen.



Kann jedes Kennzeichen vergeben werden?

Es gibt tatsächlich einige Kennzeichen-Kombinationen, die aus historischen Gründen verboten sind. Hierzu zählen zum Beispiel jegliche Buchstabenkombinationen, die mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht werden könnten. Auch Kombinationen, die für eine Terrororganisation stehen, sind natürlich nicht gestattet.



Ein bestimmtes Kennzeichen erhalten

Wenn ein bestimmtes Kennzeichen gewünscht wird, gibt es zwei Wege, die gewünschte Kombination aus Buchstaben und Zahlen für das eigene Fahrzeug zu erhalten. Zum einen lässt sich dies direkt bei der Anmeldung des Fahrzeugs bei der Straßenverkehrsbehörde anmerken. In den Behörden ist es häufig jedoch sehr voll und es kann dazu kommen, dass das gewünschte Kennzeichen bereits vergeben ist. Dann müsste sich der Fahrzeughalter spontan für eine Abwandlung des Kennzeichens entscheiden. Eine bessere Alternative ist es, dass Kennzeichen online zu reservieren. Das Wunschkennzeichen online zu bestellen hat den Vorteil, dass direkt geprüft werden kann, ob das Kennzeichen noch frei ist. Ist das gewünschte Kennzeichen noch nicht vergeben, lässt es sich stressfrei reservieren.



Kann das Kennzeichen des vorherigen Fahrzeugs übernommen werden?

Das Kennzeichen vom vorherigen Wagen kann auf das neue Fahrzeug umgemeldet werden. Hierzu ist es notwendig, das Kennzeichen zunächst abzumelden und unmittelbar für einen anderen Wagen zu reservieren. Die Reservierung kostet 12,80 Euro. In der Regel wird das Kennzeichen kurzfristig gesperrt. Wenn das Kennzeichen übernommen werden soll, muss zudem mindestens eine Nacht zwischen der Abmeldung des alten Fahrzeugs und der Anmeldung des neuen Wagens liegen.



Wie lange kann ein gewünschtes Kennzeichen reserviert werden?

Wie lange die Reservierung eines bestimmten Kennzeichens erfolgt, variiert von Behörde zu Behörde. In der Regel liegt die Dauer der Reservierung zwischen einem Zeitraum von zehn und 90 Tagen. Hier liegen in unterschiedlichen Städten erhebliche Unterschiede vor, wie lange ein gewünschtes Kennzeichen reserviert werden kann. Außerdem ist die Verlängerung einer Reservierung in vielen Städten gegen eine Gebühr von zehn Euro möglich.



Wie viel kostet ein Wunschkennzeichen?

Wenn bei der Anmeldung des Wagens das gewünschte Kennzeichen genannt und angemeldet wird, fällt eine Gebühr in Höhe von 10,20 Euro an. Wird das Kennzeichen zudem zuvor online reserviert, kostet dies 2,60 Euro, sodass ein Gesamtpreis von 12,80 Euro anfällt.