Warum in Meßstetten besonders viele Kinderaugen leuchten

1 121 Weihnachtsgeschenke für Kinder, dazu noch Geschenktüten von der Stadtverwaltung, verteilten Wunschbaum-Initiatorin Stefanie Bodmer-Mrasek und ihre Mutter Elisabetha Bodmer im Eingangsbereich des Meßstetter Rathauses. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer

Bescherung ist ja eigentlich an Heiligabend – im Rathaus Meßstetten hat sie freilich schon stattgefunden.









Vorab-Bescherung im Meßstetter Rathaus: Viele Pakete und Päckchen, eines am anderen, alle in buntes, weihnachtliches Geschenkpapier gehüllt, hatten sich im Eingangsbereich des Meßstetter Rathauses gestapelt. Dazu eine Flut an Geschenktüten auf dem Gabentisch: Einmal mehr war Vorab-Bescherung bei der Stadtverwaltung.