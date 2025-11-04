Wunschbaum Balingen: So können Bürger Kindern eine Freude machen

Im Balinger Rathaus steht wieder der Wunschbaum, an dem Bürger Wünsche von Kindern von Familien in schwierigen finanziellen Situationen zu Weihnachten erfüllen können.
Auch in diesem Jahr erstrahlt im Rathaus-Foyer der Wunschbaum. Die Aktion wurde vor drei Jahren von Mikaela Schlegel ins Leben gerufen und erfüllt seither Weihnachtswünsche von Kindern aus Familien, die sich derzeit in einer herausfordernden Lebenssituation befinden. Mit viel Herzblut und Engagement organisiert sie das Projekt, das mittlerweile zu einer festen Tradition geworden ist – unterstützt von zahlreichen Helferinnen und Helfern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Balingen.