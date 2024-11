Wunschbaum-Aktion: So können Balinger Kinderwünsche in Erfüllung gehen

Viele sozial benachteiligte Familien können es sich nicht leisten, ihren Kindern an Weihnachten Geschenke zu machen – mit der „Aktion Wunschbaum Balingen“ können im Rathaus einige Wünsche in Erfüllung gehen.

„Im vergangenen Jahr kam ein 17-jähriges Mädchen bei der Geschenkübergabe auf uns zu. Sie war den Tränen nahe und fragte, ob sie jetzt wirklich ein Geschenk bekommen würde – das war für sie ihr erste Weihnachtsgeschenk“, erzählt Mikaela Schlegel über eine Situation bei der Wunschbaum-Aktion im vergangenen Jahr. Die Organisatorin war sichtlich bewegt von diesem Ereignis.

Durch die Aktion „Wunschbaum Balingen“ können Anwohner sozial benachteiligte Familien unterstützen, indem sie einem Kind einen Weihnachtswunsch erfüllen.

Lesen Sie auch

Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Nach der positiven Resonanz der vergangenen Aktion startete Mikaela Schlegel bereits im April mit den Vorbereitungen, um die Aktion ein zweites Mal auszurichten. Nachdem die Unterstützung der Sponsoren und der Stadt Balingen zugesprochen wurden, hat sie neue Wunschzettel und Anschreiben aufgesetzt und Ende August mit Hilfe der Stadt verpackt.

Das Jobcenter, die Integrationsstelle des Landratsamtes und das Sozialamt übernahmen die Übermittlung. Die Wünsche gingen in den darauf folgenden Wochen bei Mikaela Schlegel ein und wurden von ihr geprüft. Danach wurden die Wünsche auf die Schneeflocken übertragen.

Im vergangenen Jahr konnten 179 Wünsche erfüllt werden: „Schon nach zwei Wochen hingen keine Schneeflocken mehr am Baum“, sagt Schlegel begeistert. „ In diesem Jahr hat der Handels und Gewerbeverein Balingen versichert übrige Schneeflocken zu übernehmen“, ergänzt sie.

„Ich freue mich über diesen großartigen Baum“, verkündet Oberbürgermeister Dirk Abel. Der Baum steht im Eingangsfoyer des Rathauses – vor allem groß ist hier das richtige Stichwort. Der Baum ragt bis an die Decke, doch groß muss er auch sein, an ihm hängen schon jetzt 63 Wünsche mehr als im vergangenen Jahr. „Wir rechnen auch noch mit einigen Nachzüglern“, teilt die Organisatorin mit.

In diesem Jahr können noch mehr Wünsche erfüllt werden

Das Jobcenter hat in diesem Jahr 327 Wunschzettel verschickt, zusätzlich haben das Sozialamt und die Integrationsstelle 50 weitere Wunschzettel versandt. Bisher haben sie 242 Wunschzettel zurück erhalten. Die Geschenke der Spender werden im Rathaus gesammelt und am Mittwoch, 18. Dezember, und Donnerstag, 19. Dezember, nachmittags an die Kinder verteilt, damit diese sich über ihre Geschenke pünktlich zur Weihnachtszeit freuen können.

Die Aktion wurde vor einigen Jahren von Stefanie Bodmer-Mrasek in Meßstetten ins Leben gerufen. Mikaela Schlegel war begeistert von dieser Idee und startete so mit der „Aktion Wunschbaum Balingen“. Im vergangenen Jahr bekam sie tatkräftige Unterstützung von Stefanie Bodmer-Mrasek. In diesem Jahr übernahm sie alleine die Organisation.

Auch die Auszubildenden der Stadt Balingen hoffen, diese Aktion im kommenden Jahr weiterführen zu dürfen : „Ich hoffe wirklich, dass möglichst viele Schneeflocken abgeholt werden. Die Aktion ist ein gutes Werk und kann so vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, erklärt die Jugend- und Auszubildenden-Vertretung, Michelle Wendland. „Für viele Eltern ist es selbstverständlich, ihren Kindern an Weihnachten Wünsche zu erfüllen, doch ohne diese Aktion hätten viele Kinder gar keine Weihnachtsgeschenke. Deswegen sollten wir an der Aktion festhalten.“