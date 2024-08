Wundertüte in Pfeffingen: Neuer Rekord bei den Ferienspielen

1 Bei der evangelischen Kirchengemeinde Pfeffingen haben die Ferienkinder zum Auftakt der Ferienspiele 2024 einen „interessanten Nachmittag“ mit Pfarrer Markus Gneiting (rechts) und dem Kirchengemeinderatsvorsitzenden Jürgen Kohnert (links) sowie mehreren jugendlichen Helferinnen erlebt. Foto: Horst Schweizer

Das Interesse an den Pfeffinger Ferienspielen war noch nie sie groß wie in diesem Jahr. 45 Kinder haben sich für die Angebote angemeldet. Was steckt dahinter – ist einfach die Zahl der Kinder gestiegen, oder sind die Angebote der Organisatoren so gut?









Link kopiert



War das Interesse an den Ferienspielen Pfeffingen mit 32 Kindern im Vorjahr bereits recht groß, so haben die Veranstalter in diesem Jahr ein neues Rekordergebnis registriert: 45 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren wollen mitmischen und aktiv die Langeweile bekämpfen, die in den langen Sommerferien nicht ausbleibt.