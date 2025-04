Wunde an der Kehle des 23-Jährigen entdeckt: Leiche eines deutschen Touristen in Italien gefunden

1 Die Polizei ermittelt in verschiedene Richtungen. (Symbolbild) Foto: Robert Messer/dpa/Robert Messer

In der italienischen Provinz Pavia wird am Morgen die Leiche eines deutschen Mannes gefunden. Die Umstände seines Todes sind unklar. Neben seinem Körper wird jedoch ein Messer entdeckt.









In Norditalien ist Medienberichten zufolge die Leiche eines deutschen Touristen gefunden worden. Der Körper des 23 Jahre alten Mannes habe eine Wunde an der Kehle aufgewiesen, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Polizei. Der Mann hatte sich demnach in Bombardone in der Nähe von Pavia zum Zelten aufgehalten.