Wuhr-Stilllegung in Schopfheim: Anwohner sprechen von Schildbürgerstreich

Anwohner des städtischen Wuhrs können sich schwer mit dem Gedanken abfinden, dass der uralte Wasserlauf auf unbestimmte Zeit trocken gelegt werden soll.

Von einem „Schildbürgerstreich“ sprechen die Brüder Marcus und Thomas Walter, die an der Himmelreichstraße wohnen. In Zeiten des Klimawandels sei es umso wichtiger, das kostbare Nass in die Innenstadt von Schopfheim und in die Wohngebiete zu leiten, sagt Thomas Walter. Er betreibt eine Blechnerei an der Himmelreichstraße und kann sich ein Leben auf Dauer ohne das Gewässer hinter dem eigenen Hof nicht vorstellen. „Das Wasser gehörte schon immer dazu“, argumentiert der Anwohner und zieht ein schwarz-weißes Foto von 1948 hervor.

Darauf ist der Kanal abgebildet, auf dem eine Ente schwimmt. Und es sind Waschstellen zu erkennen. „Alle 50 Meter gab es eine Waschstelle“, die man heute noch erkennen könne. Die Gärten der Wuhr-Anlieger reichten bis an die nasse Lebensader. Dort wurde Gießwasser geholt und im Notfall auch Löschwasser.

Seit sechs Jahren zu wenig Wasser

Das soll alles passee sein, wenn es nach dem Willen der Stadtspitze geht. Seit sechs Jahren sei schlicht zu wenig Wasser in der Wiese, an der doch alles hängt, argumentiert Bürgermeister Dirk Harscher.

Dem hält Thomas Walter entgegen: „Angesichts der immer neuen Rekorden entgegenstrebenden Hitzewellen ist es ein Unding, den Wuhrkanal nicht mehr zu betreiben.“ Walter weiter: „Bundesweit versuchen Gemeinden, die hohen Temperaturen in den Innenstädten mit neu angelegten Bächen, mit Brunnen, mit Fontänen oder mit Sprühnebeln zu senken. In Schopfheim ist das umgekehrt: Hier werden Brunnen abgestellt oder auf ein Minimum gedrosselt, und ein bereits vorhandener Kanal, der mitten durch Schopfheim und sogar durch den Stadtpark verläuft, soll jetzt sogar zugeschüttet werden.“

Der Anlieger der Himmelreichstraße hat ein schwarz-weißes Foto von 1948. Damals gab es alle 50 Meter eine Waschstelle, und die Gärten reichten bis an das künstliche Gewässer Foto: zVg/Thomas Walter

Die Walter-Brüder haben mit ihren Leserbriefen in den örtlichen Zeitungen bereits eine beachtliche Resonanz erzielt und sprechen von einer breiten Rückendeckung. Ihrer Meinung nach müsse der Vorschlag geprüft werden, eine nasse Lösung zu finden. „Mit vergleichsweise wenig Aufwand und etwas gutem Willen könnte vom renaturierten Gewerbekanal aus Fahrnau zwischen Wiese und Bremt ein Teil des Wassers, das durch den dortigen Spielplatz fließt, abgezweigt und der Wuhrkanal auch während der heißen Perioden im Sommer wieder in ein immer fließendes Gewässer mitten in Schopfheim verwandelt werden“, ist ihr Vorschlag. Sie verstehen den Vorstoß als konstruktiven Ansatz.

„Dies wäre ein Segen für das gesamte Mikroklima in der Stadt, im Stadtpark und in allen Gebäuden, die im Bereich des Wuhrkanals liegen.“ Angeblich hätten sich bereits viele Befürworter der Idee bereit erklärt, auch als Sponsoren einzuspringen, wenn ein Bypass vom Grillplatz am Bremt bis zum Wuhr-Beginn am Hammerwehr angelegt würde.

„Monetäre Interessen der Kraftwerksbetreiber“

Von den 200 Litern pro Sekunde sollen 100 in die Wiese und 100 ins Wuhr fließen. „Dagegen spricht natürlich, dass dieses Wasser, das dann durch den Wuhrkanal fließt, nicht mehr den Kraftwerksbetreibern am Gewerbekanal zur Verfügung steht“, spielt Thomas Walter auf die Kraftwerks-Lobby an. „Aber in diesem Fall sollte das Gemeinwohl der Menschen, die in Schopfheim leben und arbeiten, doch höher angesiedelt sein als die monetären Interessen der Kraftwerksbetreiber.“

Die Steigerung der Lebensqualität in der Stadt durch Wasser in Brunnen und Bächen sollte keiner Diskussion bedürfen, sagen Marcus und Thomas Walter abschließend. Das letzte Wort ist aus ihrer Sicht in der Sache noch nicht gesprochen.