Wuhr-Stilllegung in Schopfheim: Anwohner sprechen von Schildbürgerstreich

Anwohner des städtischen Wuhrs können sich schwer mit dem Gedanken abfinden, dass der uralte Wasserlauf auf unbestimmte Zeit trocken gelegt werden soll.
Von einem „Schildbürgerstreich“ sprechen die Brüder Marcus und Thomas Walter, die an der Himmelreichstraße wohnen. In Zeiten des Klimawandels sei es umso wichtiger, das kostbare Nass in die Innenstadt von Schopfheim und in die Wohngebiete zu leiten, sagt Thomas Walter. Er betreibt eine Blechnerei an der Himmelreichstraße und kann sich ein Leben auf Dauer ohne das Gewässer hinter dem eigenen Hof nicht vorstellen. „Das Wasser gehörte schon immer dazu“, argumentiert der Anwohner und zieht ein schwarz-weißes Foto von 1948 hervor.