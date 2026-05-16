Würzbacher Tierretterin klärt auf: Wenn der Garten zur Todesfalle für Igel wird

Amputiertes Bein oder verlorene Schnauze: Eine Expertin verrät, wie solche Verletzungen zu vermeiden sind und wie jeder Igel schützen kann.
Winterschlaf ade: Die meisten Igel sind wieder wach und auf Futtersuche. Wer einen eigenen Garten hat, dem läuft das stachelige Tier möglicherweise hin und wieder über den Weg. Und dann sollten die Augen offengehalten werden. Denn es gibt Alarmzeichen, bei denen es ohne Hilfe lebensbedrohlich für die Igel werden kann. Läuft ein Tier wie auf Stelzen, wirkt verkümmert oder Fliegen schwirren um es – dann ist schnelles Handeln gefragt, wie Laila Storz von der Igelstation Würzbach erklärt.