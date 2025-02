Württembergs Bundesligisten: So will das Handball-Trio den Abstieg vermeiden

Am kommenden Wochenende startet die Handball-Bundesliga in die Rückrunde. Für den TVB Stuttgart, Frisch Auf Göppingen und die SG BBM Bietigheim geht es vor allem darum, nicht abzusteigen. Eine Bestandsaufnahme samt Ausblick.

Das abgeschlagene Schlusslicht 1. VfL Potsdam (minus 92 Tore, 0:30 Punkte) kann nur noch so etwas wie ein kleines Handball-Wunder vor dem Abstieg aus der Handball-Bundesliga retten. Doch wer begleitet den Aufsteiger am Saisonende in die zweite Liga? Derzeit belegt der HC Erlangen (minus 63 Tore, 5:27 Punkte) den zweiten Abstiegsplatz. Doch die Franken haben sich in der WM-Pause mit zwei vielversprechenden Neuzugängen verstärkt: Die Rückraumspieler Viggo Kristjansson (SC DHfK Leipzig) und Milos Kos (Dinamo Zagreb) dürften dem Team von Trainer Martin Schwalb bei der angestrebten Aufholjagd neue Impulse geben. Allerdings wird Kristjansson zu Beginn wegen einer Knieverletzung fehlen.

TVB Stuttgart „Der HC Erlangen hat einen brutal guten Kader, sie werden punkten“, ist sich Jürgen Schweikardt sicher. Der Trainer und Geschäftsführer stellt sich mit seinem TVB (Platz 15, minus 68 Tore, 10:24 Punkte) also noch auf einen harten Kampf um den Klassenverbleib ein. Vier von fünf Spielen gewann der TVB im Dezember, die Tendenz zeigt in die richtige Richtung, doch für Schweikardt steht fest: „Davon können wir uns nichts kaufen, wir müssen jetzt neue Spannung aufbauen und uns wieder auf dieses Niveau bringen.“ Gelingt dies, habe man gegen jeden Gegner, in jedem Spiel, eine Chance – auch beim Auftakt am Samstag (20.30 Uhr) beim VfL Gummersbach.

Die Partie beim Tabellen-Neunten kommt für Samir Bellahcene (Oberschenkelverletzung) voraussichtlich noch zu früh, beim französischen Nationalkeeper könnte es beim Heimspiel am 13. Februar (19 Uhr/Porsche-Arena) gegen die TSV Hannover-Burgdorf wieder mit einem Einsatz klappen. Auch hinter Rückraumspieler Ante Ivankovic (Patellasehnenprobleme) steht ein dickes Fragezeichen.

Beim aktuell verletzten Ante Ivankovic ist die sportliche Zukunft offen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Bei dem Kroaten könnte nach Informationen unserer Redaktion die Zeit in Stuttgart – genauso wie bei Spielmacher Bruno Reguart – trotz längerfristigem Vertrag schon im Sommer zu Ende gehen. Dass mit Misha Kaufmann (ThSV Eisenach) sowohl die Trainerfrage geklärt ist, als auch ein Großteil des Kaders für die Saison 2025/26 feststeht, sieht Schweikardt positiv, aber nicht für den entscheidenden Vorteil: „Andere Clubs sind auch schon weit in ihren Planungen. Wichtig ist, dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren, damit wir konstant unsere Leistung abrufen. Dies wird entscheidend sein.“

Frisch Auf Göppingen Es gibt nicht das eine und einzige Problem, warum die vor der Saison stark verjüngte Mannschaft von Trainer Ben Matschke im Tabellenkeller steckt (Platz 14, minus 45 Tore, 10:24 Punkte). Doch das größte Dilemma ist die saisonübergreifende Auswärtsschwäche. Seit nunmehr bereits 22 Spielen hintereinander wartet Frisch Auf auf einen Sieg in der Fremde, der letzte doppelte Punktgewinn datiert vom 15. Oktober 2023 (26:21 beim TBV Lemgo Lippe). Zum Start 2025 geht es ausgerechnet zu Spitzenreiter MT Melsungen (Samstag, 19 Uhr).

Die Vertragsverlängerung von Marcel Schiller ist offen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Erst am Spieltag wird der Frisch-Auf-Tross in den Mannschaftsbus steigen – und nicht, wie sonst üblich bei solchen Entfernungen, bereits einen Tag früher. „Das ist nur eine kleine Schraube, an der wir drehen. Mit der Änderung gewisser Abläufe gewinnst du keine Spiele“, sagt Matschke. In der intensiven Winter-Vorbereitung habe man viel analysiert und viele Einzelgespräche geführt. „Wir haben eine gute Gemeinschaft und können uns alles ehrlich ins Gesicht sagen.“ Jetzt komme es auf das Mindset an, auf das Auftreten. „Wir wollen hungrig sein, wir wollen Bock haben, Spiele zu gewinnen – auch auswärts“, betont Matschke, der beim Re-Start alle 17 Mann an Bord hat.

Dass der Kampf gegen den Abstieg „sehr herausfordernd“ (Matschke) wird, daran hat nicht nur der Coach selbst wenig Zweifel. Der Spielplan sieht zu Beginn einige dicke Brocken vor. „Erst im Mai kommen in geballter Form sogenannte machbare Gegner, aber natürlich wollen wir vorher punkten“, stellt Matschke klar. Noch immer offen ist, ob der am Saisonende auslaufende Vertrag mit Linksaußen Marcel Schiller (33/seit 2013 im Verein) verlängert wird. „Ich würde es begrüßen, wenn er bleibt. Aber es hängt auch an ihm, seiner Familie, seinem Berater. Alles muss passen“, sagt Matschke.

SG BBM Bietigheim Der Sportliche Leiter Jochen Zürn hält die Vorbereitung, mit dem Trainingslager im Montafon, durchaus für gelungen, das 26:31 im Testspiel gegen Zweitligist HBW Balingen wolle er nicht überbewerten: „Daraus gilt es zu lernen“, sagt er vor dem Heimspielstart an diesem Sonntag (16.30 Uhr/EgeTrans-Arena) gegen die HSG Wetzlar. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft von Trainer Iker Romero (Platz 16, minus 64 Tore, 8:26 Punkte) bis auf zwei Zähler an Wetzlar (Platz 13, minus 55 Tore, 12:22 Punkt) heranpirschen. „Das wird das erste von 17 Endspielen – und wir sind gewappnet“, ist sich Zürn sicher. Sehnsüchtig wird beim Aufsteiger der erste Saisonsieg in eigener Halle erwartet: Denn von acht Bundesliga-Heimspielen gingen sieben verloren, nur gegen Hannover reichte es zu einem 28:28. Zudem kam auch im DHB-Pokal zu Hause gegen den ThSV Eisenach das Aus.

„Wir glauben an unseren Kader, wir sind stabil genug, um es zu schaffen“, sagt Zürn. Dennoch hält man weiterhin Augen und Ohren bis zur Schließung des Transferfensters am 15. Februar offen. Kontakte gab es zu den Nationalspielern Luca Witzke (SC DHfK Leipzig/ab Sommer bei der SG Flensburg-Handewitt) und Marco Mengon (Montpellier HB), es scheiterte an den finanziellen Rahmenbedingungen.

Tom Wolf ist wieder fit. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Immerhin: Rückraumstratege Tom Wolf ist nach seinem Handbruch aus dem Derby am 9. Dezember gegen den TVB wieder auf dem Damm. Wie wichtig der Klassenverbleib wäre? „Brutal wichtig. Wir sind zum dritten Mal in der Bundesliga und jetzt nach der Hinrunde drei Punkte über den Strich. Diese Chance, uns zu halten, müssen wir nutzen. Das wäre für unsere Entwicklung im Verein von enormer Bedeutung“, so Zürn, der sich den Fall der Fälle am liebsten gar nicht ausmalen möchte: „Aus der zweiten Liga noch einmal hoch zu kommen, wird in den nächsten Jahren eine Herkulesaufgabe, da sind viele Schwergewichte im Rennen.“

Feststehende Bundesliga-Termine

TVB Stuttgart

VfL Gummersbach – TVB (8. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (13. Februar, 19 Uhr), MT Melsungen – TVB (22. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (27. Februar, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – TVB (6. März, 19 Uhr), TVB – ThSV Eisenach (23. März, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (4. April, 19 Uhr), SC Magdeburg – TVB (16. April, 20 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – TVB (26. April, 20 Uhr), TVB – THW Kiel (4. Mai, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (15. Mai, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (18. Mai, 18 Uhr), TVB – SG BBM (24. Mai, 19 Uhr).

Frisch Auf Göppingen

MT Melsungen – Frisch Auf (8. Februar 2025, 19 Uhr), Frisch Auf – ThSV Eisenach (17. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SC Magdeburg (23. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (26. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (8. März, 19 Uhr), HSG Wetzlar – Frisch Auf (23. März (16.30 Uhr), Frisch Auf – SC DHfK Leipzig (28. März, 20 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf (6. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – THW Kiel (19. April/Karsamstag, 19 Uhr), HSV Hamburg – Frisch Auf (27. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HC Erlangen (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM – Frisch Auf (16. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – Füchse (19. Mai, 19 Uhr).

SG BBM Bieitgheim

SG BBM – HSG Wetzlar (9. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – SG BBM (13. Februar, 19 Uhr), HSV Hamburg – SG BBM (20. Februar, 19 Uhr), SG BBM – THW Kiel (28. Februar, 20 Uhr), VfL Gummersbach – SG BBM (7. März, 19 Uhr), SG BBM – 1. VfL Potsdam (22. März, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM (27. März, 19 Uhr), SG BBM – MT Melsungen (5. April, 19 Uhr), SG BBM – ThSV Eisenach (26. April, 19 Uhr), Füchse Berlin – SG BBM (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM – Frisch Auf (16. Mai, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – SG BBM (18. Mai, 19 Uhr), TVB – SG BBM (24. Mai, 19 Uhr. (jüf)