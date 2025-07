Sechs Gymnastinnen der DJK Ebingen traten beim württembergischen Landesfinale der P-Stufen in Heilbronn an.

In der Altersklasse 25+ erreichte Géraldine Dietrich einen starken dritten Platz und sicherte sich damit einen Podestplatz.

In der Jugend C belegte mit soliden Leistungen Jana Prokopovich den neunten Platz, Leticia Zorn wurde Elfte. Am Mittag startete Sophia Fleck in der Jugend D10 und erreichte den neunten Platz. Ihre Vereinskameradin Marlene Rapp belegte in der Jugend E9 den elften Platz.

In der jüngsten Altersklasse der Jugend F ging Anja Jovicic an den Start und landete auf dem neunten Platz.

Trotz hoher Temperaturen zeigten alle Gymnastinnen starke Leistungen und vertraten ihren Verein würdig auf Landesebene.