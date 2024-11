Würdigung von Engagement: Lebensretter im Waldmössinger Ortschaftsrat ausgezeichnet

1 Ortsvorsteher Reiner Ullrich (von links) mit den geehrten Blutspendern Berthold Maier, Felix Hess, Paul Mauch, Martina Neumann, Thomas Hug, Klaus Moosmann, Michael Haller und Sandra Fus Foto: Herzog

Ein Dutzend Blutspender wurden im Rahmen der Ortschaftsratssitzung mit Urkunden und Plaketten für insgesamt 690 Spenden geehrt. Allein 150 Mal zum Aderlass ist Thomas Hug gegangen.









Stellvertretend für den DRK-Ortsverein Schramberg verwies Ortsvorsteher Reiner Ullrich in seiner Lob- und Dankesrede auf des Menschen Lebenselixier, das Blut. Beim Verbluten weiche das Leben aus dem Körper. Somit halte Blut die Menschen am Leben und sei nur durch Blut zu ersetzen. Auch in den Legenden des Vampirismus rücke Blut in den Mittelpunkt der Begierde. „Sie liebe Mehrfachblutspender geben ihr Blut dankenswerter Weise aus dem Verantwortungsbewusstsein, anderen helfen zu wollen“, hob Ullrich hervor.