Landrat Günther-Martin Pauli wendet sich in seinem Neujahrsgruß an die Bürger des Zollernalbkreises. Er fordert mehr Lust auf Mit-Verantwortung.
Landrat Günther-Martin Pauli beginnt seine Rede mit: „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zuversichtlich dürfen wir Zollernälbler nach vorne auf ein Jahr voller Chancen und Baustellen blicken.“ Seit vielen Jahren zeige man im Zollernalbkreis, dass Herausforderungen ideenreich, zukunftsbewusst und vor allem gemeinsam tatkräftig angepackt und gestaltet werden.