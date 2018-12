Wünsch dir was Fußball-Fans erleben den VfB hautnah

Währenddessen herrscht immer mehr Betrieb in der Arena. Soundcheck im Stadion, das Catering stellt feine Menüs in der Business-Lounge und in den exklusiven Bereichen bereit, und in der Mannschaftskabine bereitet Zeugwart Michael Meusch alles für die Ankunft der Spieler vor. Auch dort dürfen sich die Kinder umschauen. Emiliano Insua hat auf seinen Schienbeinschonern Familienfotos und die Argentinienflagge aufgedruckt, bei Ron Robert Zieler leuchtet alles in Neonfarben, und Ersatz-Torhüter Grahl hat einen riesigen Stapel mit Shirts und Hosen zur Auswahl. Näher kann man der Mannschaft wohl nur noch im direkten Kontakt kommen. Aber das ist am Spieltag leider nicht möglich.

"Meuschi", wie ihn die Spieler nennen, macht seinen Job bereits seit 30 Jahren und kennt sämtliche Vorlieben und Abneigungen der VfB-Profis. Sorgfältig legt er Bananen und Kaugummi bereit, und im Vorraum steht eine riesige Sammlung an Stollen und sogar eine Heizung für die Schuhe. Dort wollen die Kinder am liebsten gar nicht mehr weg, setzen sich auf den Platz ihres Lieblingsspielers und posieren mit strahlenden Augen für ein Erinnerungsfoto.

Aber die Zeit drängt, es gibt noch viel zu sehen, und so geht es vorbei an Bildern der von Fans gewählten Jahrhundert-Elf durch die Mixed-Zone, wo nach dem Spiel Interviews für Fernsehen, Radio und Zeitungen gegeben werden, in den Presseraum. Dort findet die offizielle Pressekonferenz statt. Die Kinder setzen sich ganz entspannt vor die Mikros. Wer wird hier wohl nach dem Spiel sitzen? Sebastian verrät, dass dort aber nicht die spannendsten Fragen gestellt werden, "denn die hören ja dann alle mit. Und jeder Journalist will am liebsten die besten Zitate exklusiv für sich haben." Ganz genau!

Nachdem sämtliche Bereiche der Arena erkundet sind, geht es auf eine kleine Zeitreise. Im Mercedes Benz Museum, nur ein paar Schritte vom Stadion entfernt, ist zur Zeit die Sonderausstellung "125 Jahre VfB Stuttgart" zu sehen. Dort thronen die Meisterschale von 2007, der DFB-Pokal aus dem Jahr 1997 oder die ersten Trikots in schicken Glaskästen, und auf 60 Sitzplätzen des ehemaligen Neckar-Stadions kann man sich die emotionalsten Momente der Vereinsgeschichte auf Großleinwand anschauen. Auch dazu haben die Kinder aber heute nicht viel Zeit, denn der nächste Höhepunkt steht bevor.

Zurück an der Arena bekommen sie Instruktionen für die Stadionrunde mit Vereinsmaskottchen Fritzle. Ein Privileg, denn eigentlich dürfen nur die allerwichtigsten Betreuer und selbstverständlich die Fußballer selbst aufs Spielfeld. Mit VfB-Fahnen ausgestattet marschieren die Gewinner nun zum Song "Für immer VfB" vor rund 48.000 Zuschauern direkt vor Anpfiff über den Rasen und bringen der Mannschaft offenbar Glück, wie der 2:1-Sieg, den die SchwaBo-Gewinner voll Euphorie auf der Tribüne miterleben, beweist.