WTA-Tour: Tennisspielerin Siegemund verliert Finale in Thailand

Hua Hin - Tennisspielerin Laura Siegemund hat den dritten Einzel-Titel ihrer Karriere verpasst. Die 36-Jährige musste sich im Finale des WTA-Turniers in Hua Hin in Thailand der Slowakin Rebecca Sramkova nach knapp zwei Stunden mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. "Ich bin im Moment natürlich enttäuscht", sagte Siegemund, "aber ich kann auf mich sehr stolz sein. Ich habe sehr lange und sehr gute Matches in dieser Woche gespielt."