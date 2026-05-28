Kommt Serena Williams wirklich zurück? Die 44 Jahre alte Ausnahme-Tennis-Spielerin soll um eine Wildcard gebeten haben - für ein Turnier, das bereits in weniger als zwei Wochen beginnt.
London - Tennis-Legende Serena Williams will einem Medienbericht zufolge schon in wenigen Tagen beim Turnier in Queens ihr Comeback auf der WTA-Tour geben. Wie die britische Zeitung "The Telegraph" berichtete, soll die 44 Jahre alte Williams für das am 8. Juni beginnende Rasen-Turnier in London um eine Wildcard für den Doppel-Wettkampf gebeten haben.