Wer stiehlt mir die Show?: Gewinner der zweiten Folge

In der ProSieben-Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?" treten drei Prominente und ein Zuschauer an, um den Job von Moderator Joko Winterscheidt zu übernehmen. Wer die letzte Folge gewonnen hat und kommende Woche die Show moderieren darf.









Joko Winterscheidt kämpft in der achten Staffel von „Wer stiehlt mir die Show“, die am 8. September gestartet ist, erneut gegen vier Kandidaten um seine Sendung und testet dabei ihr Wissen in verschiedenen Kategorien. In der ersten Folge konnte er seine Show erfolgreich verteidigen und so die neue Episode weiterhin moderieren.