Wrestling in Calmbach: Spektakuläre Showkämpfe geboten

Während in Basel am Samstagabend der Eurovision Song Contest lief, bekamen die rund 400 Besucher in der Calmbacher Enztalhalle das Kontrastprogramm geliefert: Die „ Kodex Summerparty“ von Outlaw Wrestling Germany (OWG). Doch in Sachen Show, Unterhaltung und Dramatik musste sich das OWG-Event nicht verstecken. Das Team um Vorstand Adrian Kern hatte sich wieder einiges einfallen lassen.