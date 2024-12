Wrestling in Calmbach: Helden, Intrigen und Bösewichte

Wrestling in Calmbach

Beim „Wrestle War XV" ging es im Ring heftig zur Sache.

Beim „Wrestle War XV" feierte Outlaw Wrestling Germany sein 15-jähriges Bestehen. Der Abend bot eine unterhaltsame Show, bei der es neben dem Kämpfen auch um die Geschichten der Wrestler ging.









Als Drake Destroyer und Hektor um den Schwergewichtstitel kämpften, war die Stimmung in der Enztalhalle am Siedepunkt. Es war der dramaturgische Höhepunkt des „Wrestle War XV“. Unter diesem Titel veranstaltete Outlaw Wrestling Germany (OWG) dort am Samstagabend vor knapp 500 Zuschauern eine Show zum 15-jährigen Bestehen. Und dafür hatten sich die Macher um Vorstand Adrian Kern – er kämpft als Corey auch selbst im Ring – einiges einfallen lassen.