Wrestling in Calmbach: Das nächste Spektakel steht vor der Tür

Bereits seit 15 Jahren gibt es in Calmbach Wrestling-Veranstaltungen. Am 30. November wird dies unter dem Motto „WrestleWar XV“ gefeiert. In die Enztalhalle kommen neben bekannten Athleten auch Wrestler aus den USA.









Eine spannende Show, spektakuläre Kämpfe und eine gute Stimmung – damit hat „Outlaw Wrestling Germany“ mittlerweile eine treue Fangemeinde gefunden. Seit 15 Jahren gibt es die Events in Calmbach. Und am 30. November steht unter dem Motto „WrestleWar XV“ die Show zum runden Geburtstag in der Enztalhalle an. „Deutlich mehr Wrestler, mehr Kämpfe“, verspricht der OWG-Vorsitzende Adrian Kern. Daher habe man sich etwas Besonderes einfallen lassen.