4 Gut gegen Böse lautet das Motto. Foto: Urban

Spektakuläre Kämpfe in der Balinger Volksbankmesse: Eine Mischung aus Action, Sport und Unterhaltung haben die Besucher am Freitag beim "Wrestling der Gladiatoren" erlebt.















Balingen - Viel Show, verbunden mit Sport, Rauferei und markigen Sprüchen – das ist Wrestling. Die Kampfsportart findet, genau wie Boxen, in einem Ring statt. Anders als bei einem Boxkampf ist ein Wrestling-Ring jedoch eher eine Bühne als eine Arena – und der Sieger steht bereits im Voraus fest.

Besonders in den USA, in Mexiko und in Japan ist die Show-Sportart beliebt. Aber auch in Deutschland zieht Wrestling viele Menschen in seinen Bann – auch wenn in der Volksbankmesse einige Plätze leer blieben. Veranstaltet wurde die Show von der Bisingerin Jazzy Gabert, die unter dem Namen "Alpha Female" eine der erfolgreichsten Wrestlerinnen Deutschlands ist. Als erste deutsche Frau hatte sie den Sprung in die US-amerikanische Liga WWE (World Wrestling Entertainment) geschafft.

Jazzy Gabert eröffnet den Abend

Nach ihrer Wrestling-Karriere wagte Jazzy Gabert 2020 dann den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete die Firma Sirius Sports Entertainment, mit der sie regelmäßig Wrestling-Shows veranstaltet. Gabert eröffnete den Show-Abend, gab ihr Mikrofon dann jedoch schnell weiter. "Ihr merkt, meine Stimme ist gleich total weg", schrie sie zum Abschluss mit rauer Stimme.

Sechs Kämpfe

Es folgten sechs Kämpfe, in denen sich die männlichen und weiblichen Wrestling-Superstars in ihren schillernden Outfits spektakuläre Duelle lieferten. Auch zwei Weltmeisterschaften wurden ausgetragen. Mit dabei waren unter anderem Indianer Tatanka aus dem Stamm der Lumbees, der jahrelang für den Weltmarktführer WWE antrat und dort eineinhalb Jahre unbesiegt blieb. Aber auch Tarkan Aslan, der seinen Titel verteidigte, Mila Smidt, Krampus, Martyrium, Candy Power, Drake Destroyer, George Khoukaz, Mike D Vecchio und viele mehr waren mit von der Partie.

Gut gegen Böse

Die Schweizerin Michelle Green, die derzeit von Erfolg zu Erfolg eilt, ist extra für die Show aus den USA angereist. Die Kämpfe waren nicht nur ein Duell zwischen Athleten, sondern auch ein Ringen zwischen Gut und Böse. Während der Bösewicht Buhrufe über sich ergehen lassen musste, wurde der Held für jeden Tritt, Schlag, Sprung und Wurf gefeiert. Insbesondere die jüngeren Fans fieberten lautstark mit ihren Favoriten mit. Abgerundet wurde die etwa dreistündige Show von der Balinger Live-Band SIXX.