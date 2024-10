Wow-Effekt in Bristol: Was die Lahrer am Surfpark „The Wave“ begeisterte

Was die Lahrer am Surfpark „The Wave“ begeisterte

1 Sie stehen nicht nur buchstäblich hinter „The Wave“: Die Lahrer Delegation zeigte sich angetan vom Bristoler Surfpark. Foto: Bender

Ein möglicher Surfpark in Lahr ist das derzeit mit Abstand am meisten – und hitzigsten – diskutierte Thema in der Stadt. Vertreter aus Gemeinderat und Verwaltung reisten nach England, um sich in einem bereits laufenden Betrieb umzusehen. Unsere Zeitung war dabei.









Ankunft am Donnerstag um 8.45 Uhr, Rückflug am Freitag um 17.30 Uhr: Die Stadtverwaltung hatte die Tour nach Bristol im Vorfeld als „effizienten Arbeitsbesuch“ bezeichnet. Der Auftrag: nichts weniger, als herauszufinden, ob ein Surfpark in Lahr funktionieren kann. Tatsächlich sollte die 16-köpfige Delegation nach anderthalb Tagen mit unzähligen Eindrücken im Gepäck zurück reisen – und mit der Überzeugung, dass ihrer Stadt eine Freizeiteinrichtung nach dem Vorbild von „The Wave“ gut zu Gesicht stehen würde.