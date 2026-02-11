Wortspiel-Wahnsinn: So begeisterten die Schnurrgruppen in Hausach

Sieben Gruppen haben beim Schnurrabend in Hausach nach Herzenslust und derb-herzlich vom Leder gezogen.
Die Hausacher erlebten am Samstagabend einen Schnurrabend mit sieben bestens aufgelegten Schnurrgruppen. Und um es aus eigener Erfahrung deutlich vorweg zu sagen: Dagegen können Fasnacht-TV-Formate wie das aus dem Konstanzer Konzil abstinken. Jede Gruppe bestach durch ihren eigenen Stil und machte so die sechseinhalb Stunden Lokalcomedy zu einer höchst vergnüglichen und ab und an auch rotzfrechen Gesamtschau.