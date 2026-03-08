World’s Best Hospitals Top 100: Uniklinik Tübingen bei Patienten weltweit beliebt

Das Universitätsklinikum Tübingen hat es in die Top 100 des Rankings World’s Best Hospitals 2026 geschafft. Warum sich internationale Patienten für Tübingen entscheiden.
Die Zahl der weltweiten Krankenhäuser nähert sich in diesem Jahr 216.000, schreibt das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek und zitiert damit eine Zahl der Online-Plattform Statista. Mit dem internationalen Ranking World’s Best Hospitals, das Newsweek gemeinsam mit Statista in diesem Jahr zum achten Mal veröffentlicht, soll Patienten die Suche nach qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung erleichtert werden. Mehr als 2500 Krankenhäuser in 32 Ländern wurden in diesem Jahr bewertet. Die Liste bietet sowohl die 250 bestplatzierten Kliniken weltweit wie auch länderspezifische Suchen.