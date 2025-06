Mariana Rettore schaut ganz genau hin: Mit Zollstock und Lineal prüft sie, ob die auf Holzplatten aufgezogenen Fotos genau so hängen, wie sie als Kuratorin das am Computer geplant hat. Wie die weißen Wände bestückt werden, ist absolut durchdacht – auf den Millimeter genau.

Drei Tage vor der Vernissage am Donnerstag, 5. Juni, werkelt und wuselt es im großen Saal der Stadthalle. 150 Fotos müssen aufgehängt werden, die allermeisten zeigen schwere Kost – ein Spiegelbild des Weltgeschehens des vergangenen Jahres eben.

Dieser Junge heißt Mahmoud

Das Herzstück der Ausstellung ist das World Press Photo des Jahres. Es zeigt einen Jungen, der auf den ersten Blick verträumt schaut, Sonnenstrahlen fallen auf sein Gesicht.

Dieser Junge heißt Mahmoud Ajjour, ist neun Jahre alt und hat beide Arme verloren. Mahmoud lebte im Gazastreifen.

Bei einem Angriff rannte er zurück, um andere zur Flucht zu ermutigen, als die Geschosse ihn trafen. „Lasst mich zurück, ich werde sterben“, sagte er zu seinen Eltern.

Die Familie wurde evakuiert und der Neunjährige in Katar behandelt. Dort begegnete ihm Samar Abu Elouf, die Fotografin des Bildes.

Die Kuratorin ist an 21 Standorten im Einsatz

Mariana Rettore stammt aus Brasilien. Sie ist weltweit an den Standorten unterwegs, an denen die Schau zu sehen ist. Das sind die ganz großen Metropolen in mehr als 21 Ländern – New York, Paris, Sydney, Barcelona und eben Balingen.

Bevor Rettore zu World Press beziehungsweise der dahinter stehenden Stiftung wechselte, arbeitete sie als Assistentin und Produzentin bei einem renommierten Foto-Festival in Brasilien.

Die Kuratorin interessiert sich für dokumentarische Arbeiten, zeitgenössische Fotografie und multimediales Storytelling, das einen kreativen Ansatz verfolgt.

Ein Preisträger kommt nach Balingen

Durchgeführt wird die Ausstellung in Balingen unter der Ägide der VHS. Das Team um Nicole Mayer arbeitet dabei eng mit dem Team der Stadthalle zusammen.

Am ersten Öffnungstag am Freitag, 6. Mai, beginnt um 19 Uhr mit dem Vortrag von Martin Totz in der Zehntscheuer. Er ist Videochef einer großen Mediengruppe und erklärt, was die Nutzer im Internet anzieht und geht der Frage nach, welchen Mehrwert Videos womöglich zu Texten und Fotos haben.

Mit Rafael Heygster kommt ein Preisträger nach Balingen: Der Fotojournalist, Jahrgang 1990, wurde für seine Fotoserie über die AfD ausgezeichnet. 2024 besuchte er mehrere Parteitage. Die Jury sagt über Heygsters Arbeit, die Fotos enthielten Details, bei deren Betrachten man festselle, dass die Partei sich selbst ad absurdum führe.

Heygster spricht über seine AfD-Erlebnisse

Wie Heygster die Partei und deren Anhänger nach Wahlen oder eben bei Parteitagen erlebt, darüber wird er am Dienstag, 17. Juni, ab 19 Uhr , in der Zehntscheuer sprechen.

Heygster arbeitet unter anderem für National Geographic oder die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Er studierte kulturelle Anthropologie und Politik in Hamburg sowie Fotografie in Hannover und im niederländischen Aarhus.

Heygsters Fotos sind mit den anderen sorgsam verpackt in zwei knallroten Transportboxen angekommen. Um die Kanten zu schützen, ist jedes Bild mit Eckschonern aus Pappe ausgestattet. Ehe sie den endgültigen Platz in der Ausstellung finden – auch wenn Rettore schon vorgeplant hat – wird vor Ort noch mal geschaut, ob die Bilder an der vorgesehenen Wand auch richtig zur Geltung kommen.