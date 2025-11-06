World Press Photo in Balingen: Die besten Pressefotos der Welt kommen wieder

Gute Nachricht für Fotofreunde: Die Stiftung in Amsterdam hat den Vertrag mit Balingen verlängert. Die Stadt lässt sich die World Press-Ausstellung einiges kosten.
Mahmoud Ajjour ist neun Jahre alt. Der Junge mit den schwarzen Augen hat seinen Blick in die Ferne gerichtet. Ein Sonnenstrahl streichelt sein Gesicht. Mahmoud hat beide Arme verloren, als er Freunden bei der Flucht vor Bomben im Gazastreifen helfen wollte. Seine Geschichte war das Pressefoto des Jahres und hat in Balingen viele Besucher zum Weinen gebracht.