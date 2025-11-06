World Press Photo in Balingen: Die besten Pressefotos der Welt kommen wieder

Gute Nachricht für Fotofreunde: Die Stiftung in Amsterdam hat den Vertrag mit Balingen verlängert. Die Stadt lässt sich die World Press-Ausstellung einiges kosten.

Mahmoud Ajjour ist neun Jahre alt. Der Junge mit den schwarzen Augen hat seinen Blick in die Ferne gerichtet. Ein Sonnenstrahl streichelt sein Gesicht. Mahmoud hat beide Arme verloren, als er Freunden bei der Flucht vor Bomben im Gazastreifen helfen wollte. Seine Geschichte war das Pressefoto des Jahres und hat in Balingen viele Besucher zum Weinen gebracht.

Irgendwo auf diesem Globus ist womöglich das Pressefoto 2026 schon aufgenommen worden. Welches auch immer von der internationalen Jury gekürt wird, es wird in Balingen zu sehen sein: Die World Press Photo Foundation hat den Vertrag mit dem Balinger Ausstellungsort um weitere drei Jahre verlängert. Damit bleibt die Eyachstadt im Rennen mit Städten wie New York, Rio de Janeiro, Sydney oder eben Amsterdam, wo die Stiftung ihren Sitz hat.

Fester Bestandteil im Kulturkalender

Es ist beileibe keine leichte Kost, die dem Publikum auf den Bildtafeln gezeigt wird. Aber es ist eben das Abbild unserer Welt und das würdigt man auch seitens der Stadt Balingen. „Die Ausstellung ist inzwischen überregional bekannt und fester Bestandteil des Balinger Kulturkalenders“, heißt es in der Sitzungsvorlage, über die der Verwaltungsausschuss in seiner kommenden Sitzung am Dienstag, 11. November, entscheiden soll.

Mit dem Besucherrekord des ersten Ausstellungsjahres 2019 kann die diesjährige Bilanz nicht mithalten. Vor sechs Jahren kamen 7780 Besucher in die Zehntscheuer. Den Weg in die Stadthalle fanden heuer 4100 Besucher. 85 Führungen wurden von den Guides gemacht, 21 Schulklassen hatten die Schau besucht.

So hoch sind die Kosten

Die Rechnung geht auf: Etwa 47 000 Euro kosten unter anderem Transport, Marketing und Aufbau. Um diese zu decken, müssen laut Vorlage 5000 Besucher ein Ticket lösen. Diese kosten 9,50 Euro (ermäßigt 7,50 Euro). Wer eine Führung bucht, dem werden nochmals 5 Euro berechnet. Die Preise lägen also im marktüblichen Rahmen. Die Stadt Balingen und die Volkshochschule (VHS) als Veranstalter würden also auch den mit der Schau verbundenen Bildungsauftrag berücksichtigen.

Ausstellungsort wird wie gehabt die Stadthalle sein. Im großen Saal und im Foyer werden die Fotos auf weißen Stellwänden gezeigt. Im kleinen Saal läuft das Rahmenprogramm.

Die Bildtafeln mit Motiven, die womöglich noch gar nicht fotografiert wurden, sollen am 18. Mai 2026 von Amsterdam aus nach Balingen geschickt werden. Drei Tage sind im Zeitplan für den Aufbau vorgesehen.

Das sind die Termine

Die Vernissage ist, Stand jetzt, für Mittwoch, 20. Mai 2026 geplant. Die Ausstellung läuft dann drei Wochen lang bis Sonntag, 14. Juni 2026. Während dieser Zeit können die Fotos an sieben Tagen die Woche angeschaut werden. Karten wird es über Easy Ticket oder an der Tageskasse geben.