„World Press Photo“ in Balingen: Das große Trotzdem und ein sozialer Roboter – ein Einblick in die Vernissage

Protest, sexualisierte Gewalt, Überleben: Die besten Pressefotos des Jahres sind in der Balinger Stadthalle zu sehen – Bilder, die zeigen, wie nah Krisen sind.

Die Frau hält sich aufrecht, drückt den Rücken durch. Tiefe Falten haben sich in ihr Gesicht eingegraben, ihr Blick ist intensiv, um den Hals baumelt eine Kreuzkette. Doña Paulina Ixpatá Alvarado steht mit anderen Achi-Frauen vor einem Gericht in Guatemala-Stadt. Mit den Händen umklammert sie eine Rose – ein stilles Symbol für Würde und den Kampf um Gerechtigkeit. Doña Paulina ist eine von vielen.

Mehr als 40 Jahre lang lebten indigene Maya-Achi-Frauen in Rabinal in denselben Siedlungen wie die Männer, die sie vergewaltigt hatten. „Opfer und Täter lebten Tür an Tür“, sagt Boris Retzlaff zur Eröffnung der World-Press-Photo-Ausstellung in der Stadthalle Balingen. Das Bild des amerikanischen Fotojournalisten Victor J. Blue zeigt die Frauen kurz nach einem historischen Urteil gegen ehemalige paramilitärische Kämpfer. Jahrzehntelang hatten die Betroffenen geschwiegen. Im Jahr 2011 brachen 36 Betroffene ihr Schweigen und pochten auf Aufarbeitung. 2018 erstatteten sie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Frauen gaben Kampf nicht auf

Der Weg vor Gericht wurde jedoch immer wieder erschwert: Aussagen wurden angezweifelt, Verfahren verzögert, ein Richter wegen Befangenheit abgezogen. Trotzdem gaben die Frauen ihren Kampf nicht auf – auch dann nicht, als finanzielle Unterstützung für das Anwaltsteam wegbrach. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit fiel schließlich 2022 ein historisches Urteil: Mehrere ehemalige Mitglieder der Zivilschutzpatrouillen wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu jahrzehntelangen Haftstrafen verurteilt. Durch das Urteil haben die Frauen „ein Stück ihrer Würde zurückgewonnen“, sagt Retzlaff. Die Schwarz-Weiß-Fotografie ist eine der Finalisten des diesjährigen World-Press-Photo-Wettbewerbs.

Eine Kunst- und Kulturstadt

Mit der Geschichte der Achi-Frauen eröffnet Boris Retzlaff am Mittwochabend die World-Press-Photo-Ausstellung in der Stadthalle Balingen. Rund 100 Gäste sind gekommen, um die prämierten Pressebilder zu sehen – Fotografien, die von Krieg, Flucht, Klimakrise, sexualisierter Gewalt und gesellschaftlichen Konflikten erzählen.

Auch Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel betont in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der Ausstellung. Gerade in Zeiten von Krisen und wachsender gesellschaftlicher Spaltung seien unabhängiger Fotojournalismus und Orte der Auseinandersetzung wichtiger denn je. „Wir leben in einer Welt, in der wir multiple Krisen erfahren, die wir auch präsentiert bekommen.“ Die preisgekrönten Pressefotos seien nicht linear aufgebaut, sagt der Rathauschef, sondern überzeugten durch ihre Vielfalt.

Dass die Ausstellung bereits zum siebten Mal Station in Balingen macht, sei ein klares Zeichen. Amsterdam, Rom, Berlin, Sydney – und die Eyachstadt: „Balingen reiht sich hier ein in die Metropolen der Welt als Ausstellungsort“, betont auch Retzlaff.

Die Ausstellung zeigt die ausgezeichneten Arbeiten des 69. World-Press-Photo-Wettbewerbs. Insgesamt hat die Jury in diesem Jahr 42 Fotografen und Fotografinnen aus aller Welt prämiert. Für den Wettbewerb reichten 3747 Fotojournalisten und Dokumentarfotografen aus 141 Ländern mehr als 57.000 Bilder ein.

Die Gewinner-Fotos

Das Gewinner-Bild des Jahres hält einen Moment der puren Verzweiflung fest. Das 12-jährige Mädchen klammert sich an das Sweatshirt seines Vaters. Er soll bei einem Zugriff der US-Einwanderungsbehörde ICE abgeschoben werden. Das Bild zeigt nicht den Moment der Abschiebung selbst, sondern die Sekunden davor – den Augenblick, in dem eine Familie begreift, dass sie auseinandergerissen wird. Für Carol Guzy steht fest: Der Preis gilt nicht ihr als Fotografin, sondern den Menschen, deren Schicksal das Bild erzählt. „Wir sind mittendrin, kriegen die volle Ladung Emotionen“, sagt Retzlaff. Betroffenes Schweigen im Kleinen Saal der Stadthalle.

Nicht alle preisgekrönten Fotografien zeigen Krieg oder Katastrophen. Einige richten den Blick auf leise Veränderungen im Alltag. So auch das Bild von Emma, einem sozialen Roboter, der in Pflegeeinrichtungen zum Einsatz kommen soll. „Emma ist ein Mittel gegen die Einsamkeit“, erklärt Retzlaff. Noch befindet sich der Roboter, den ein Münchner Start-up entwickelt hat, in der Testphase. Auf dem prämierten Bild der 27-jährigen Berliner Fotografin Paula Hornickel blickt die Seniorin Waltraud in einem Pflegeheim in Albershausen dem sozialen Roboter Emma ins Gesicht – eine Szene zwischen Nähe, Technik und Einsamkeit. Der einzige Farbtupfer ist die rote Strickmütze des Roboters. „Das Geschehen ballt sich in der unteren Bildhälfte.“

Es gibt auch Hoffnungsschimmer

Bei aller Schwere, der Grausamkeit, von der die Fotografien schonungslos berichten, gibt es auch Hoffnungsschimmer. Momente der Empathie, ein Mädchen mit Handicap, das mit seiner Mutter durch einen lichtgefluteten Raum tanzt. Ein philippinisches Paar, das sich das Ja-Wort in einer teils unter Wasser stehenden Kirche gibt. Als „ein ganz großes Trotzdem“ beschreibt Retzlaff diesen Augenblick zwischen den zwei Liebenden nach der Flutkatastrophe. Ja, es gibt sie: diese kurzen Lichtblicke zwischen all der Schwere. Ein Trostflimmern. Fotografien, die das Leid nicht ausblenden, sondern sichtbar machen.

Und dem zugleich etwas entgegensetzen: Nähe. Liebe. Würde. Vielleicht ist es genau das, was die Ausstellung am Ende so eindringlich macht: dass sie nicht nur zeigt, woran die Welt zerbricht, sondern auch, was Menschen trotz allem doch zusammenhält.