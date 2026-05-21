„World Press Photo“ in Balingen: Das große Trotzdem und ein sozialer Roboter – ein Einblick in die Vernissage

Protest, sexualisierte Gewalt, Überleben: Die besten Pressefotos des Jahres sind in der Balinger Stadthalle zu sehen – Bilder, die zeigen, wie nah Krisen sind.
Die Frau hält sich aufrecht, drückt den Rücken durch. Tiefe Falten haben sich in ihr Gesicht eingegraben, ihr Blick ist intensiv, um den Hals baumelt eine Kreuzkette. Doña Paulina Ixpatá Alvarado steht mit anderen Achi-Frauen vor einem Gericht in Guatemala-Stadt. Mit den Händen umklammert sie eine Rose – ein stilles Symbol für Würde und den Kampf um Gerechtigkeit. Doña Paulina ist eine von vielen.