Workshops und Konzerte in Trossingen

Zum Start der 16. Harmonica Masters am Mittwochmittag waren bereits einige Dozenten wie der aus Kamodscha stammende und in der Schweiz lebende Bonny B. (links) sowie Joe Filisko samt Gitarre bei der Eröffnung mit dabei.

Steve Baker eröffnete als musikalischer Leiter die Harmonica Masters in Trossingen. 110 Teilnehmer aus 15 Ländern nutzen die Gelegenheit, dank Hohner-Konservatorium und Firma Hohner, in Workshops Neues zu lernen und sich auszutauschen.









Schon in der Herbstsonne vor der Musikschule lagen sich etliche der in diesem Jahr 110 angemeldeten Teilnehmer der 16. Harmonica Masters in den Armen und freuten sich, einander wiederzusehen.