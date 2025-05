Workshop in Stuttgart zu gewinnen: Wie fühlt es sich an, wie Tarzan durch den Saal zu schweben?

Disneys Musical „Tarzan“ ist ein Spektakel, schließlich spielt sich das Geschehen teilweise über den Köpfen des Publikums ab. Wie fühlt sich das an, wie Tarzan durch den Saal zu schweben? Wir verlosen Plätze im exklusiven Flug-Workshop mit anschließendem Showbesuch im Stage Palladium Theater in Stuttgart.

Bis Anfang September ist Disneys Musical „Tarzan“ noch im Stuttgarter Stage Palladium Theater zu erleben. Das Musical ist in der Tat ein Erlebnis, schließlich verschwimmen die Grenzen zwischen Publikum und Bühne. Die Luft wird zur Bühne und das Publikum ist mitten im Geschehen: Die Darsteller spielen, singen und tanzen nicht nur auf dem Bühnenboden, sondern auch in der Luft, über den Köpfen des Publikums, im ganzen Theatersaal.

Ein außergewöhnliches Erlebnis mit interessantem Blick hinter die Kulissen

Das sieht bei den Profis so spielerisch und einfach aus. Doch ist es das? Wir bieten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser die einmalige Gelegenheit, genau das herauszufinden! In Zusammenarbeit mit Stage Entertainment verlosen wir Plätze in einem exklusiven „Tarzan“-Flugworkshop, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt!

Bevor durch das Theater geflogen wird, wird das Fliegen auf der Nebenbühne trainiert. Foto: Arne Hahn

Die Gewinner werden von den „Tarzan“-Flugtrainern in die Geheimnisse der Flugnummern des Musicals eingeführt, bevor es selbst in die Luft geht – erst auf der Nebenbühne, dann auf der echten Musicalbühne. Höhepunkt des einstündigen Workshops ist dann der Flug durchs Theater, wie ihn Tarzan im Musical auch absolviert. Doch das ist noch nicht alles: Zusammen mit einer Begleitperson besuchen die vier Gewinner anschließend die Musical-Aufführung.

Wir haben den Flugworkshop im Vorfeld bereits getestet und versprechen deshalb nicht zu viel, wenn wir sagen, dass die Gewinner und ihre Begleitpersonen ein außergewöhnliches Erlebnis mit interessanten Einblicken hinter die Kulissen der spektakulären Musicalproduktion erwartet. Die Teilnehmer des Workshops haben sogar in den Tagen danach noch etwas davon – leichter Muskelkater ist nämlich nicht ausgeschlossen. Denn, so viel sei verraten, so einfach, wie es aussieht, ist das Fliegen durch den Dschungel nicht. Alle Infos zum Gewinnspiel gibt es am Ende des Textes.

In der Show werden Höhenunterschiede von bis zu 17 Metern überwunden

Disneys Musical „Tarzan“ verwandelt den gesamten Theatersaal in eine Wunderwelt des Dschungels und gibt dem Zuschauer das Gefühl, Teil der einzigartigen Inszenierung zu sein. Bereits beim Betreten des Saals beginnt die Reise in den Urwald – denn das eindrucksvolle Bühnenbild ragt an den Seiten weit in den Zuschauerraum. Die Licht- und Soundeffekte sowie fantasievolle Kostüme lassen die geheimnisvolle Welt des Dschungels lebendig werden.

Allein Tarzan legt pro Show fliegend 231 Meter zurück

Insgesamt gibt es während der Show mehrere Flugeinsätze, bei denen Höhenunterschiede von bis zu 17 Metern überwunden werden. Für das Musical wurde ein Fluggeschirr entwickelt, mit dem sich die Schauspieler komplett um die eigene Achse drehen können, während sie an Nylonseilen durch den Raum fliegen.

In jeder Show legt Tarzan 231 Meter fliegend zurück, zum Beispiel im Saal an einem etwa 30 Meter langen Flugwerk. Um die gesamten Flugszenen zu realisieren, werden über 7000 Meter Seil benötigt. Bei jeder Show arbeiten speziell ausgebildete Höhenarbeiter hinter der Bühne. Sie sorgen als Flugsicherheitsmanager für die Sicherheit der Darstellern.

Im Bühnenbereich befinden sich 18 Abflugpunkte (sogenannte „Drop Points“), aus denen die Darsteller springen, um sich an Seilen über die Bühne zu schwingen. Auch im Zuschauersaal sind über den Köpfen des Publikums zwei „Drop Points“ installiert. Der Bühnenboden ist mit Schaumstoff gepolstert und auf ihm Teppich verlegt, da die meisten Darsteller barfuß spielen.

Gewinnspiel

Gewinn

Zu gewinnen gibt es Teilnehmerplätze im „Tarzan“-Flugworkshop am Freitag, 23. Mai, 16 bis 17 Uhr, im Stage Palladium Theater in Stuttgart. Zusammen mit je einer Begleitperson, die beim Workshop zuschauen kann, geht es anschließend in die Show, die um 19.30 Uhr beginnt. Davor können sich die Workshop-Teilnehmer natürlich umziehen, wenn sie Kleidung zum Wechseln dabei haben.

Voraussetzungen

Die Teilnehmer am Gewinnspiel/Workshop müssen 18 Jahre alt sein und sollten möglichst schwindelfrei und zumindest etwas sportlich sein.

Gewinnspielfrage

Um zu gewinnen, beantworten Sie einfach diese Frage: Wie viele Meter legt Tarzan im Musical fliegend zurück?

Teilnahme

Schicken Sie bis Donnerstag, 15. Mai, eine Mail mit dem Betreff „Tarzan“, der richtigen Lösung, vollständigem Namen samt Alter und komplettem Absender an: gewinnspiel@schwarzwaelder-bote.de. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

Datenschutz

Die angegebenen Daten werden im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mitarbeiter des Verlags und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Mehr zum Thema Datenschutz: www.schwarzwaelderbote.de/datenschutz.