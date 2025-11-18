Workshop in Locherhof: Festplatz wird neu gestaltet – Vereine dürfen mitreden

Für die Neugestaltung des Festplatzes und Schulhofes in Locherhof wird ein Planungsbüro einen Vorentwurf erstellen. Dieser wird dann in einem Workshop mit künftigen Nutzern besprochen.
Vor dem Umbau der ehemaligen GrundschuleLocherhof in einen Kindergarten wurde das Gelände zwischen Schule, Turnhalle und Feuerwehrhaus von Locherhofer Vereinen für Veranstaltungen gerne genutzt. Dies ist nun in bisheriger Form nicht mehr möglich, weil ein Teil der Fläche zum Außenbereich-Spielgelände des neuen Kindergartens hinzugenommen wurde und auch eingezäunt werden muss.