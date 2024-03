So funktioniert Politik in Europa und vor Ort

1 Rege beteiligten sich die Schüler an den Diskussionen. Foto: Decoux

Wie kann ich mich und andere für Politik begeistern? Dieser Frage gingen 80 engagierte Schüler beim Coaching-Workshop für Erstwähler in Ettenheim nach. Dabei beschäftigten sich sowohl mit Problemen vor Ort als auch in Europa.









Das Feedback am Ende des viereinhalbstündigen Coaching-Workshops der Erstwähler fiel überwiegend positiv aus. „Informativ, lehrreich, interessant, spannend, super, neu, hat Spaß gemacht“ meldeten die jugendlichen Teilnehmer den Moderatoren zurück. Einige Rückmeldungen signalisierten allerdings auch: „Über das Wahlverfahren an sich hätten wir gerne mehr erfahren.“ Udo Wenzl, in Ettenheim als Kommunalberater, gerade auch bei Veranstaltungen mit Jugendbeteiligung, längst kein Unbekannter mehr, griff die Kritik sofort auf: „Darauf müssen wir bei derartigen Workshops sicherlich mehr achten.“