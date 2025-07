Im Rahmen des 34. Workshops für geistliche Chormusik wird die Gemeinde Schönwald auch in ihrem Jubiläumsjahr erneut zum Zentrum geistlicher Musik. Der Workshop begann am 13. Juli und geht noch bis Freitag, 25. Juli.

Dieser inspirierende Workshop zieht laut einer Mitteilung rund 50 Teilnehmende aus ganz Europa an und wird von Dominique Sourisse, einem erfahrenen Dirigenten aus Straßburg, geleitet.

Sourisse, der seit Jahren in Schönwald lebt und mit Leidenschaft als Musiker tätig ist, hat an der renommierten Universität Paris-Sorbonne und dem nationalen Musik-Konservatorium in Paris studiert. Bis 2015 leitete er den Workshop in Südfrankreich, doch seine Liebe zu seiner Wahlheimat Schönwald brachte ihn dazu, diesen mittlerweile zum zehnten Mal hier durchzuführen. Der Workshop richtet sich an alle, die regelmäßig singen oder Chorgesang praktizieren.

Besonderes musikalisches Werk ausgewählt

Im Rahmen der 750-Jahr-Feier von Schönwald hat der Workshop-Leiter ein besonderes musikalisches Werk ausgewählt: Das „Paulus-Oratorium“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, eines der bedeutendsten Werke der romantischen Chormusik.

Mendelssohn, der als einer der größten Komponisten des 19. Jahrhunderts gilt, schuf mit diesem Oratorium ein Meisterwerk, das sowohl dramatische als auch erhabene Momente miteinander verbindet und die biblische Geschichte des Apostels Paulus eindrucksvoll zum Leben erweckt.

Nach der Ankunft der Künstler am Sonntag, 13. Juli, begannen die intensiven Proben, die täglich in der Uhrmacher-Ketterer-Halle stattfinden.

Der Höhepunkt des Workshops ist das Konzert am Freitag, 25. Juli, um 19.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Antonius. Alle Interessierten sind eingeladen, dieses musikalische Highlight zu genießen.

Neben dem Chor wirken die Solisten Ga-Young Lim (Sopran), Gabriel Boileau-Cloutier (Tenor) und Damien Gastl (Bass) mit, sowie ein Instrumentalensemble.

Weiterer Auftritt in Unterkirnach

Ein weiterer Auftritt findet bereits am Donnerstag, 24. Juli, um 19.30 Uhr in der St. Jakobus Kirche in Unterkirnach statt.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, Spenden sind jedoch willkommen.