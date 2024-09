Workshop der Volkshochschule: Poetry-Slammer kommen nach Schramberg in die Szene 64

1 Poetry-Slammer Hank M. Flemming gibt einen Workshop in Schramberg. Foto: Paul Glaser

Die Volkshochschule (VHS) Schramberg bietet erstmals einen Poetry-Slam-Workshop am 16. und 23. Oktober jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr mit Hank M. Flemming an.









Ein Poetry-Slam-Workshop ist ideal für alle, die schon immer mit dem Gedanken gespielt haben, selbst auf die Bühne zu gehen – und auch für alle, die glauben, dass sie dafür viel zu schüchtern sind, heißt es in der Ankündigung der VHS. Erfahrene Bühnenpoeten leiten an, die eigenen Gedanken in Worte zu fassen und mit Stimme und Körpersprache wirkungsvoll zu vermitteln. Unter Einsatz diverser Schreib- und Kreativitätsübungen sowie Techniken aus der Sprecherziehung, der Theaterpädagogik und dem Improvisationstheater wird gemeinsam auf ein Ziel hingearbeitet: ein Auftritt vor Publikum mit selbst geschriebenem Text.